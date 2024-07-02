Жизнь продолжается: в Одессе за последнюю неделю родились 132 малыша

За прошедшую неделю в городских медучреждениях Одессы родились 132 малыша, что на девять детей больше, чем на предыдущей неделе.

Среди новых жителей Одессы одна пара близнецов, — сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что количественное преимущество последней недели получили новорожденные девочки – на свет появились 67 маленьких одесситок и 65 юных одесситов.

«Наибольшее количество родов за прошлую неделю приняли медики Центра перинатальной помощи городской клинической больницы №10 (роддома №7), где родились 40 малышей», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что за последнюю неделю в городских медучреждениях Одессы родились 123 малыша, в том числе 4 двойни.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy