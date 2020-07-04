Первая леди выздоровела, но за сутки в Украине заболели COVID-19 ещё 914 человек

Первая леди Украины Елена Зеленская выздоровела от коронавирусной инфекции COVID-19 и выписалась из больницы.

Об этом сообщает Офис Президента в Facebook.

«Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семь`й. Преодолев COVID-19, Елена Зеленская всё же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома», — говорится в сообщении.

Елена Зеленская после проведения ПЦР-обследования и выявления у неё коронавируса и установления диагноза «внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония» была госпитализирована в стационар киевской больницы, где ей проводили антибактериальную терапию.

По состоянию на утро 4 июля, как утверждает Центр общественного здоровья Минздрава, в Украине с начала эпидемии избавились от коронавируса 21 115 человек, включая Зеленскую, подтверждено 47 677 случаев COVID-19, из них 1 227 летальных (+15 за сутки).

За последние сутки лабораторно подтверждено 914 новых случаев заболевания.

Наибольшее количество активных больных на 100 тысяч населения зарегистрировано в Черновицкой (295,9), Львовской (199,5) и Винницкой (174,1) областях.

Сейчас в госпиталях страны находятся 4 247 человек, из них 102 подключены к аппарату ИВЛ. Всего с начала эпидемии в госпитализации нуждались 12 659 человек, подключении к аппарату ИВЛ — 408 пациентов.

Заболевание подтверждено у 3 456 детей и 6 937 медиков, из них 4 331 медработник выздоровел.

За сутки исследовано 11 825 образцов методом ПЦР (всего 705 836) и ИФА — 262 527 образцов.

Общая картина по Украине заболевших и выздоровевших выглядит так:

Винницкая обл. — 1936 (1296 выздоровели)

Волынская обл. — 2663 (801 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 1110 (959 выздоровели)

Донецкая обл. — 599 (173 выздоровели)

Житомирская обл. — 1447 (950 выздоровели)

Закарпатская обл. — 3214 (999 выздоровели)

Запорожская обл. — 588 (444 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 2598 (1129 выздоровели)

г. Киев — 5465 (1769 выздоровели)

(1769 выздоровели) Киевская обл. — 2747 (1503 выздоровели)

Кировоградская обл. — 657 (559 выздоровели)

Луганская обл. — 84 (61 выздоровел)

Львовская обл. — 6059 (890 выздоровели)

(890 выздоровели) Николаевская обл. — 455 (293 выздоровели)

Одесская обл. — 1835 (822 выздоровели)

Полтавская обл. — 322 (274 выздоровели)

Ровенская обл. — 4041 (2016 выздоровели)

Сумская обл. — 308 (247 выздоровели)

Тернопольская обл. — 2025 (1230 выздоровели)

Харьковская обл. — 2311 (1188 выздоровели)

Херсонская обл. — 196 (181 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 828 (589 выздоровели)

Черкасская обл. — 657 (517 выздоровели)

Черновицкая обл. — 4972 (2120 выздоровели)

(2120 выздоровели) Черниговская обл. — 560 (145 выздоровели).

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 4 июля Украина находится на 34-м месте в мире по количеству заболевших.