Что искало НАБУ в квартире экс-прокурора Одесской области

Детективы НАБУ 3 июля продолжили серию обысков в Одессе, начатых 2 июля в офисах и по месту жительства чиновников горсовета и должностных лиц коммерческих предприятий, которые могут быть причастны к схемам завладения имуществом и земельными участками территориальной громады.

На сей раз сотрудники НАБУ наведались к бывшему прокурору Одесской области Олегу Жученко, а также к сотрудникам компании «Будова».

Как сообщает Укринформ, «детективы НАБУ продолжили обыски у лиц, которые могут входить в преступную группу, нанесшую значительный ущерб Одесской городской громаде. Среди тех, к кому наведались правоохранители, экс-прокурор области Олег Жученко, юрист компании «Будова» Ярослав Трубай, другие работники этой коммерческой структуры — фигуранты открытого производства».

В пресс-службе НАБУ сообщили, что действия фигурантов производства — чиновников мэрии Одессы и должностных лиц коммерческих предприятий квалифицированы по признакам ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением, совершённые в особо крупных размерах), ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением) и ч.3 ст209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала Одесса News, 2 июля детективы НАБУ провели обыски в офисах чиновников горсовета, помещении жилого корпуса «Альтаир» компании «Будова», которую связывают с бизнесменом Владимиром Галантерником, а также в д.№15 на ул. Варненской и д.№5 на ул. Греческой, в ресторане «Бабель Фиш», на даче на Трассе здоровья и других.