НАБУ проводит в Одессе обыски по земельным афёрам и делу «Краяна»

Детективы НАБУ 2 июля начали проведение около 20 обысков в офисах и по месту жительства лиц, причастных к противоправным схемам завладения бюджетными средствами при покупке здания завода «Краян», земельным афёрам, связанным с выкупом участков аэродрома «Застава» для расширения кладбища и попыткой захвата территории военного аэродрома «Школьный».

Об обысках на улицах Варненской, Греческой, Люстдорфской дороге и других сообщил руководитель Одесского управления НАБУ Владимир Деулин.

«Сотрудники Одесского территориального управления и центрального аппарата НАБУ проводят обыски в офисных помещениях чиновников и коммерческих предприятий, а также по месту жительства некоторых лиц для фиксации и документирования их преступной деятельности», — сообщил Деулин.

По его словам, действия фигурантов уголовных производств квалифицированы как присвоение, растрата бюджетных средств в особо крупных размерах, легализация доходов, полученных преступным путём и злоупотребление властью или служебным положением.

Детективы НАБУ провели обыски в офисах чиновников горсовета, помещении жилого корпуса «Альтаир» компании «Будова», которую связывают с бизнесменом Владимиром Галантерником, а также в д. №15 на ул. Варненской и д. №5 на ул. Греческой, в ресторане «Бабель Фиш», на роскошной даче на Трассе здоровья и других.

Как сообщала Одесса News, 24 января детективы НАБУ сообщили о подозрении депутату Одесского облсовета Олeгу Бабeнко, бывшему народному депутату Алeксандру Дубовому, экс-дeпутату Килийского райсовета Одeсской области Анатолию Коломийцу и экс-помощнице городского головы Одессы Алёне Поповой. Их подозревают в завладении более 92 миллионами гривен из бюджета Одессы. По версии следствия, подозреваемые купили помещение завода «Краян» по вдвое завышенной цене.

12 марта Высший антикоррупционный суд вынес решение о заключении под стражу объявленной в розыск бывшей помощницы мэра Одессы.

13 марта коллегия ВАКС завершила стадию рассмотрения ходатайств и заявлений участников и перешла к рассмотрению апелляционных жалоб участников апелляционного производства по делу одесского завода «Краян».