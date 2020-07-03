У молодёжи США новое развлечение: COVID-пати, чтобы заразиться коронавирусом

В американском штате Алабама проводят опасные «коронавирусные вечеринки» для того, чтобы заразиться болезнью COVID-19.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

«Некоторые молодые люди в штате Алабама устраивают коронавирусные вечеринки, жуткие соревнования, которые посещают люди, у которых обнаружили коронавирусную болезнь, первый человек, который заразится, получает вознаграждение», — сообщили местные чиновники.

Такие смертельно опасные вечеринки были зафиксированы в округе Таскалуса штата Алабама. Их проведение подтвердили местные власти.

Первый человек, у которого после вечеринки подтвердят коронавирусную болезнь, выигрывает деньги, собранные с продажи билетов организаторами мероприятия.

Правоохранительные органы пытаются предотвращать подобные вечеринки. Кроме того, в указанном округе ввели обязательный масочный режим.

Тем временем, США продолжает оставаться первой в антирейтинге тройке стран с наибольшим количеством больных COVID-19. По состоянию на утро 3 июля, число больных COVID-19 в этой стране достигло отметки в 2 837 189 (+ 57 236 за сутки), из которых 131 485 умерли (+ 687 за сутки).

На втором месте — Бразилия, где уже умерли от коронавируса 61 990 человек (+1 277). Третью ступеньку занимает Великобритания, где умерли 43 995 (+89 за сутки).

Об этом сообщается на сайте Worldometer.



Украина сегодня находится на 34-м месте по количеству заболевших.

Всего в мире 10 990 249 заболевших COVID-19 (прибавление за сутки на 179 043 человека), из которых умерли 524 176 (+5 126).

Как сообщала Одесса News, по мнению ВОЗ, пандемия на глобальном уровне набирает темп.