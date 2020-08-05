ВОЗ: Вакцина от COVID-19 может никогда не появиться

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что лекарства или вакцина для нейтрализации нового коронавируса могут никогда не появиться.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Business Times.

В ВОЗ заявили, что, возможно, никогда не будет найден ответ на новый коронавирус в виде лекарств от болезни или вакцины для её профилактики.

«Сейчас не существует панацеи, и её никогда может не быть», — отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус.

По данным Worldometer, на утро 5 августа в мире подтверждено 18 706 109 (+260 004 за сутки) случаев заражения, 11 924 957 переболевших (+248 282) коронавирусом выздоровели.

Всего в мире с начала пандемии из жизни ушли 704 396 (+7 104) человек.

В тройке лидеров по количеству летальных случаев США — 160 290 (+1 361), Бразилия — 96 096 (+1 394) и Мексика — 48 869 (+857) человек.

В тройке лидеров по количеству заражений, по-прежнему, США — 4 918 420 (+56 246), Бразилия — 2 808 076 (+56 411) и Индия — 1 908 254 (+51 500).

В общем, коронавирусную инфекцию зафиксировали в 213 странах и территориях. По уровню распространения коронавируса Украина на 35-м месте в мире.