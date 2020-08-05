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ВОЗ: Вакцина от COVID-19 может никогда не появиться

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что лекарства или вакцина для нейтрализации нового коронавируса могут никогда не появиться.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Business Times.

В ВОЗ заявили, что, возможно, никогда не будет найден ответ на новый коронавирус в виде лекарств от болезни или вакцины для её профилактики.

«Сейчас не существует панацеи, и её никогда может не быть», — отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус.

По данным Worldometer, на утро 5 августа в мире подтверждено 18 706 109 (+260 004 за сутки) случаев заражения, 11 924 957 переболевших (+248 282) коронавирусом выздоровели.

Всего в мире с начала пандемии из жизни ушли 704 396 (+7 104) человек.

В тройке лидеров по количеству летальных случаев США — 160 290 (+1 361), Бразилия — 96 096 (+1 394) и Мексика — 48 869 (+857) человек.

В тройке лидеров по количеству заражений, по-прежнему, США — 4 918 420 (+56 246), Бразилия — 2 808 076 (+56 411) и Индия — 1 908 254 (+51 500).

В общем, коронавирусную инфекцию зафиксировали в 213 странах и территориях. По уровню распространения коронавируса Украина на 35-м месте в мире.

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