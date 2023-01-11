Чем болели одесситы на прошлой неделе

ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины» провёл количественный анализ заболеваемости ОРВИ, гриппом, коронавирусом, а также острыми кишечными заболеваниями среди жителей Одессы за прошедшую неделю.

По информации медиков, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе находится на сезонном уровне. За прошедшую неделю ими заболели 2930 одесситов, из которых 64,5% составили дети в возрасте до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ, включая коронавирусную болезнь, находится ниже эпидемического порога на 32,1%, что соответствует низкому уровню интенсивности эпидемического процесса.

По данным мониторинга вирусологических исследований, наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа типа А и вирусов негриппозной природы (риновирус, аденовирус, метапневмовирус, парагрипп).

За минувшую неделю в Одессе зарегистрировано 159 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19, из них 18 детей. Большинство пациентов болеют в лёгкой форме и проходят лечение амбулаторно на дому.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Одессе за последнюю неделю снизилась на 30,2% по сравнению с прошлой неделей и составила 30 случаев, из которых 53,3% — дети.

Вирусные гепатиты и воздушно-капельные инфекции регистрировались единичными случаями.

Случаи дифтерии, кори, краснухи, эпидемического паротита не зарегистрированы.

Отмечается также, что для проведения мониторинга питьевой воды в Одессе исследовано 18 проб на санитарно-микробиологические и 17 проб на санитарно-химические показатели. Все пробы отвечали нормативным требованиям.

Как сообщала Одесса News, 10 января Одесский городской голова Геннадий Труханов провёл совещание с вице-мэрами и руководителями профильных структурных подразделений мэрии, а также директорами городских клинических больниц по ситуации с COVID-19.

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