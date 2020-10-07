В Индии разработали быстрый бумажный тест на коронавирус

Группа учёных из Индии разработала недорогой и быстрый бумажный тест на коронавирус.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ВВС.

Тест Feluda назван в честь известного индийского вымышленного детектива. Действие теста основано на технологии редактирования генов под названием Crispr. По оценкам учёных, тест будет давать результаты менее чем за час и будет стоит 500 рупий (около 6,75 долларов США).

Feluda будет производиться ведущим индийским конгломератом Tata, и может стать первым в мире бумажным тестом на COVID-19, доступным на рынке.

«Это простой, точный, надёжный, масштабируемый и экономичный тест», — сказал профессор К. Виджай Рагхаван, главный научный советник правительства Индии.

Исследователи из Института геномики и интегративной биологии в Дели, где был разработан Feluda, а также в частных лабораториях, опробовали тест на 2 000 пациентов, включая тех, у кого уже был положительный результат на коронавирус.

Они обнаружили, что новый тест имел 96% чувствительности и 98% специфичности. Высокочувствительность теста поможет обнаружить почти всех, кто болен коронавирусом, а высокоспецифичность позволит правильно исключить почти всех, у кого нет этого заболевания. Соответственно, первый показатель гарантирует не слишком много ложноотрицательных результатов, а второй — не слишком много ложных срабатываний.

Регулирующий орган Индии по лекарствам одобрил тест на коммерческое использование.

Кстати. По состоянию на 7 октября, Индия с 6,7 миллионами подтверждённых инфекций занимает второе место в мире по заболеваемости COVID-19. На данный момент в стране от этой болезни умерло 104 591 человек.

По данным worldometer, на утро 7 октября в мире заболели 36 045 050 человек, умерли 1 054 607, справились с болезнью 27 149 223 человека.

Украина находится на 25-м месте в списке стран с наибольшим количеством заболевших коронавирусом.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2020 года японский модельер и основатель известного бренда Kenzo Кензо Такада умер от коронавируса.