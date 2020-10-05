Во Франции от COVID-19 умер основатель бренда Kenzo

Японский модельер и основатель известного бренда Kenzo Кензо Такада умер от коронавируса.

Об этом пишет AFP, Сообщает Укринформ.

«Кензо Такада умер 4 октября в больнице во французском городе Нейи-сюр-Сен», — говорится в сообщении.

Известно, что дизайнер умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Он тяжело переносил болезнь, ведь был в 81-летнем возрасте.

Кензо Такада родился в 1939 году в Японии. В 1958 году Кензо начал обучение в колледже Бунка, одной из самых респектабельных школ моды в Токио. В 1965 году он переехал в Париж. В 1970 году его первая же демонстрация моделей женской одежды вызвала большой интерес. С 1983 года Кензо начал также заниматься и мужской модой. В 1984 году Министерство культуры Франции наградило его Орденом искусств и литературы. С 1988 года начался выпуск парфюмерии под маркой Kenzo.



Дизайнер продал свою марку одежды гиганту LVMH в 1993 году и ушёл из моды шесть лет назад. Он известен своими графическими и цветочными принтами.

Кстати, во Франции на сегодняшний день от коронавируса умерли 32 230 человек. Всего в мире по данным worldometers.info болезнь забрала 1 041 824 жизни.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 года бывший вокалист группы The Temptations 49-летний Брюс Уильямсон скончался в Лас-Вегасе в результате коронавирусной болезни.