COVID-19: в Одесской области у 60 человек за сутки подтвердили положительный тест

Состоянием на утро 17 июля, в Одесской области подтверждено 2 435 случаев заболевания короновирусом COVID-19. За сутки добавилось 6о человек.

Такие данные приводит система мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Количество умерших в Одесской области за последние сутки не увеличилось, таким образом, их число составляет 32 человека.

Всего выздоровели 1 081 пациент (+26 за сутки), что составляет 44,39% от общего количества больных.

Продолжают болеть 1 322 человека.

Согласно представленной статистике, Одесская область на сегодняшний день не относится к списку территорий со значительным распространением COVID-19, поэтому усиление противоэпидемических мероприятий в регионе не требуется.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 17 июля, по состоянию на утро 17 июля в Украине подтверждено 57 264 случая (+809 за последние сутки) COVID-19, из них 29 769 выздоровели (+838), 1 456 (+11) умерли.