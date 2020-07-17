Украину собираются поделить на 4 части

В рамках будущих изменений, которые касаются карантина в Украине, все регионы поделят на четыре зоны. В каждой из них будут определены чёткие критерии по ограничениям.

Об этом на селекторном совещании у Президента Владимира Зеленского заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщается на сайте Главы государства.

По его словам, в Кабинете министров уже подготовили постановление с изменениями в режиме карантина, по которому регионы будут разделены на четыре зоны — «зелёную», «жёлтую», «оранжевую» и «красную». В каждой из них будут действовать чёткие критерии относительно ограничений.

Также сообщается, что ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населённом пункте области.

Как сообщала Одесса News, ранее Степанов проинформировал о подготовке документа, которым карантин в Украине продлят ещё минимум на месяц, но с некоторыми коррективами в правила адаптивного карантина.

По информации Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на утро 17 июля в Украине подтверждено 57 264 случая (+809 за последние сутки) COVID-19, из них 29 769 выздоровели (+838), 1 456 (+11) умерли.

Заболевание подтверждено у 4 068 детей и 7 723 медиков, из них 5 365 медработников выздоровели.



Общая картина по Украине заболевших и выздоровевших выглядит так: