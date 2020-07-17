Украину собираются поделить на 4 части

В рамках будущих изменений, которые касаются карантина в Украине, все регионы поделят на четыре зоны. В каждой из них будут определены чёткие критерии по ограничениям.
Об этом на селекторном совещании у Президента Владимира Зеленского заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщается на сайте Главы государства.
По его словам, в Кабинете министров уже подготовили постановление с изменениями в режиме карантина, по которому регионы будут разделены на четыре зоны — «зелёную», «жёлтую», «оранжевую» и «красную». В каждой из них будут действовать чёткие критерии относительно ограничений.
Также сообщается, что ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населённом пункте области.
Как сообщала Одесса News, ранее Степанов проинформировал о подготовке документа, которым карантин в Украине продлят ещё минимум на месяц, но с некоторыми коррективами в правила адаптивного карантина.
По информации Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на утро 17 июля в Украине подтверждено 57 264 случая (+809 за последние сутки) COVID-19, из них 29 769 выздоровели (+838), 1 456 (+11) умерли.
Заболевание подтверждено у 4 068 детей и 7 723 медиков, из них 5 365 медработников выздоровели.
Общая картина по Украине заболевших и выздоровевших выглядит так:
- Винницкая обл. — 2253 (1711 выздоровели)
- Волынская обл. — 3188 (2000 выздоровели)
- Днепропетровская обл. — 1174 (1057 выздоровели)
- Донецкая обл. — 781 (298 выздоровели)
- Житомирская обл. — 1580 (1234 выздоровели)
- Закарпатская обл. — 4229 (1499 выздоровели)
- Запорожская обл. — 658 (535 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. — 3309 (1286 выздоровели)
- г. Киев — 6689 (2320 выздоровели)
- Киевская обл. — 3184 (2154 выздоровели)
- Кировоградская обл. — 677 (601 выздоровели)
- Луганская обл. — 100 (76 выздоровели)
- Львовская обл. — 7754 (1305 выздоровели)
- Николаевская обл. — 504 (401 выздоровели)
- Одесская обл. — 2435 (1081 выздоровели)
- Полтавская обл. — 347 (307 выздоровели)
- Ровенская обл. — 4940 (3395 выздоровели)
- Сумская обл. — 352 (304 выздоровели)
- Тернопольская обл. — 2358 (1504 выздоровели)
- Харьковская обл. — 2909 (1570 выздоровели)
- Херсонская обл. — 207 (190 выздоровели)
- Хмельницкая обл. — 942 (804 выздоровели)
- Черкасская обл. — 800 (611 выздоровели)
- Черновицкая обл. — 5262 (3217 выздоровели)
- Черниговская обл. — 632 (309 выздоровели).