В Украине продлён карантин с целью предупреждения распространения СOVID-19

Кабинет Министров продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации с целью предупреждения распространения СOVID-19 до 31 декабря 2022 года.

Об этом сообщил в Теlegram постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Продлён карантин до 31 декабря 2022 г. на всей территории Украины», — написал Мельничук.

Кстати. Карантин для противодействия распространению коронавируса в Украине был введён с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом 2021 года перевели в форму адаптивного карантина. В последний раз правительство в мае продлило карантин в стране до 31 августа 2022 года.

По состоянию на 20 августа в мире зафиксировано 600 021 122 случая коронавируса, из них 6 469 946 смертельных, по данным Worldometer. На первом месте по количеству заболевших — США. Далее следуют Индия и Франция. Украина занимает 23 место в мире — 5 035 828 заболевших, в том числе 108 780 умерших.

С начала эпидемии в Одесской области области зарегистрировано 333 423 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19, в т.ч. летальных исходов – 6 082, поправилось – 326 848 человек. Интенсивный показатель заболеваемости 100 тысяч населения составил 14145,8, смертности – 258,0; летальность – 1,8%.

Как подчёркивает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины, за последнюю неделю по сравнению с предыдущей заболеваемость выросла на 20% (376 против 313), в том числе среди взрослых – на 25,2% (333 против 266). Однако среди детей наблюдалось снижение на 4 случая (43 против 47). Уровень госпитализации также вырос на 20,4% (124 против 103).

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