В ФК «Черноморец» приняли важный трансферный ход

Клуб Украинской футбольной Премьер-лиги (УПЛ) «Черноморец» (Одесса) подписал контракт с форвардом Александром Гладким.

Об этом сообщает в Facebook ФК «Черноморец».

«За считанные дни до старта нового сезона в УПЛ «Черноморец» предпринимает важный трансферный ход. С одесским клубом подписал контракт опытный центрфорвард Александр Гладкий», — говорится в сообщении.

34-летний Гладкий в последние сезоны выступал в составе луганской «Зари». В прошлом чемпионате УПЛ забил 5 мячей. Кроме того, в Украине нападающий играл за «Металлист», «Харьков», «Шахтёр», «Динамо», «Карпаты», «Днепр-1» и «Черноморец». За сборную Украины провёл 11 матчей.

Отмечается, что Александр – неоднократный чемпион страны и обладатель национального кубка, а в 2009 году он стал победителем Кубка УЕФА.

Подчёркивается, что контракт с игроком подписан на один год.

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Фото: ФК «Черноморец»

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