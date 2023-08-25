Одесская теннисистка Элина Свитолина сыграла со своим супругом на вечере US Open

В Нью-Йорке во время турнира US Open прошёл благотворительный теннисный вечер, главной целью которого был сбор средств для помощи пострадавшим от войны в Украине.

Все билеты на 14-тысячную арену Луи Армстронга были проданы и организаторы сообщили, что перечислят в фонд GlobalGiving 320 тысяч долларов США, — пишет Укринформ.

Среди теннисных звёзд, участвовавших в этом вечере, были первая «ракетка» мира испанец Карлос Алькарас, американцы Фрэнсис Тиафо и Джессика Пегула, итальянец Маттео Берреттини, легенды тенниса Джон Макинрой и Габриэла Сабатини, а также звезда НБА Джимми Ятра.

В конце вечера на корт вышла первая ракетка Украины одесситка Элина Свитолина, сыгравшая в миксте со своим мужем Гаэлем Монфисом против американцев Кристофера Юбенкса и Дженнифер Брейди.

Как сообщала Одесса News, Элина Свитолина отказалась от участия в турнире WTA 1000 в Цинциннати (США), чтобы восстановиться после травмы.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy