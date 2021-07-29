20 легкоатлетов отстранили от Олимпийских игр, в т.ч. три украинца

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) не допустил 20 спортсменов к Олимпийским играм 2020 в Токио.

Как сообщает XSPORТ, легкоатлетов, среди которых три украинца, не допустили за несоблюдение пункта 15 антидопинговых правил, согласно которому спортсмен должен пройти три допинг-теста во внесоревновательный период с интервалом не менее трёх недель в течение 10 месяцев.

Больше всех отстранённых в сборной Нигерии – 10 легкоатлетов.

Отмечается, что имена всех 20 спортсменов пока неизвестны.

Как сообщала Одесса News, вторая «ракетка» Украины, одесситка Даяна Ястремская была на полгода отстранена от участия в теннисных турнирах из-за положительной допинг-пробы.

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