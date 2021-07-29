В Одессе принято решение о создании квартиры-музея Михаила Жванецкого

Депутатское большинство Одесского горсовета 28 июля приняло решение о создании квартиры-музея Михаила Жванецкого в доме №133 на ул.Портофранковской, где знаменитый писатель-сатирик проживал в детские годы.

Об этом сообщает Укринформ.

«Я неоднократно встречался с женой Михаила Жванецкого Натальей, которая высказала предложение создать в квартире, где он проживал, квартиру-музей. Это важно для города, поскольку Жванецкий – почётный гражданин Одессы, и его роль для города трудно переоценить», – заявил на 8-й сессии горсовета городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Проектом решения, которое поддержали депутаты горсовета, предполагается создать коммунальное учреждение «Квартира-музей Михаила Жванецкого», разместить его на ул. Портофранковской, 113, а также набрать штат музейных работников.

В принятом решении, в частности, сказано, что коммунальное учреждение создаётся «с целью изучения, сохранения, использования и популяризации памяток и информации, связанной с жизнью и творчеством выдающегося писателя и сатирика Михаила Жванецкого, а также для привлечения граждан к достижениям национальной литературы».

Как известно, Михаил Жванецкий родился в семье одесских врачей, окончил институт инженеров морского флота по специальности «инженер-механик», некоторое время работал по специальности в Одесском порту. Ещё в студенческие годы писал миниатюры и монологи, которые часто сам и исполнял в студенческом театре «Парнас-2», где выступали будущие актёры эстрады Виктор Ильченко и Роман Карцев. Позднее написал много текстов для классика советской эстрады Аркадия Райкина.

В 2019-м неоднозначную реакцию в Украине вызвало награждение Жванецкого к 85-летию орденом в РФ, который он принял из рук Путина. Но писатель тогда обратился к украинцам с просьбой понять его решение не отказываться от этой награды.

Умер Жванецкий на 87-м году жизни в Москве, где его и похоронили.

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