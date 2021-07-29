Случайно или умышленно: одесская полиция разбирается, почему сгорели 13 га пшеницы

Сотрудники Подольского райотдела полиции Одесской области расследуют обстоятельства пожара на 13-гектарном пшеничном поле.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

«Огнём уничтожены 13 гектаров урожая. Сведения о событии внесены в ЕРДР по признакам ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в полицию сообщили о происшествии в селе Новая Волярка Окнянской объединённой территориальной громады, сотрудники ГСЧС. После тушения пожара полицейские провели ряд первоочередных следственных действий: осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и владельца земельного участка.

По словам руководителя отдела полицейской деятельности №2 Подольского райотдела полиции Владимира Темриенко, до получения заключения специалистов пожарно-технической службы говорить о причинах возгорания зерновых рано.

«Но хотел бы напомнить гражданам, что во время летней жары для возникновения крупного пожара на открытой территории достаточно маленькой искры», — подчеркнул он.

Руководитель территориального подразделения полиции рассказал, как недавно в селе Флора из-за неисправности автомобиля охранника на поле загорелась стерня, и была вероятность возгорания расположенного рядом поля с подсолнухами. С помощью огнетушителя человек погасил стерню, а вот транспортное средство сгорело полностью.

По информации одесских спасателей, пшеница горела за прошедшие сутки не только в Подольском, но и Раздельнянском районе. Возгорания были ликвидированы методом захлёстывания. Благодаря умелым действиям пожарных, не допущено распространения огня на более значительные площади пшеничных полей.

Вероятной причиной пожаров а ГУ ГСЧС считают занесение источника зажигания извне неустановленными лицами.

Сообщается также, что 26 июля в селе Пасицелы Балтской объединённой территориальной общины Подольского района загорелся комбайн во время движения на автодороге Пасицелы-Байталы. Огнём уничтожены моторный отсек, переднее колесо и кабина комбайна. Предполагаемая причина пожара — неисправность подвижных узлов и деталей (в результате трения).

Как сообщала Одесса News, 12 июля за пределами села Новокальчево Березовского района сгорели 7 га поля с пшеницей, а в селе Исаево этого же района по улице Школьной сгорел магазин.

Фото: Нацполиция, ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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