Гумпомощь: Украина отправит Литве колючую проволоку для защиты границы с Беларусью

Литва обратилась к Украине с просьбой предоставить гуманитарную помощь в виде колючей проволоки для укрепления границы из-за критического роста количества нелегальных мигрантов, которые попадают в страну с территории Беларуси.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании правительства, сообщает Укринформ.

«В период с 1 января по 27 июля на литовско-белорусской государственной границе критически возросло количество нелегальных мигрантов, попадающих с территории Беларуси на территорию Литвы. В связи с этим литовская сторона, испытывая недостаток технических средств обустройства границы, обратилась к Украине с просьбой предоставить гуманитарную помощь в виде соответствующей колючей проволоки для укрепления границы», — сказал Кулеба, внося на рассмотрение Кабинета Министров проект Указа Президента Украины о предоставлении гуманитарной помощи Литовской Республике.

Он попросил чиновников поддержать этот проект, поскольку Литва является другом нашей страны и всегда поддерживает Украину в критических ситуациях.

По предложению Премьер-министра Дениса Шмыгаля Кабинет Министров поддержал проект акта с доработкой в течение одного дня.

Как сообщала Одесса News, в июле 2021 года Украина и Литва договорились о железнодорожном маршруте Клайпеда-Одесса.

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