Одесские больницы получили новые аппараты для лечения ран

В две городские больницы Одессы передана гуманитарная помощь, полученная по линии поставок Министерства здравоохранения Украины – аппараты для лечения ран отрицательным давлением (NPWT).

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» городского совета.

Отмечается, что всего получено 12 вакуумных аппаратов.

«При терапии ран отрицательным давлением устройство, осуществляющее вакуумное дренирование, соединяется с раневой повязкой. Отделяемое из раны и тканевая жидкость выходят из поражённой области в сосуд, что увеличивает приток крови и улучшает заживление ран», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, в Одессу из японского города-побратима Йокогама будет доставлена система очистки воды.

Фото: «Одесса»

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