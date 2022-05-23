Мэр Одессы встретился с Гендиректором World Central Kitchen: о чём говорили

Мэр Одессы Геннадий Труханов провёл встречу с Генеральным директором World Central Kitchen Ink. г-ном Натаном Муком.

Как информирует официальный сайт «Одесса» горсовета, World Central Kitchen (WCK) с первых дней войны активно оказывает гуманитарную помощь городам Украины. В программе поддержки компании находятся практически все областные центры, в том числе и Одесса.

Ежедневно более 70-80 грузовиков пересекают украинскую границу с едой, предметами гигиены, детским питанием.

«Одесса — один из самых подготовленных и организованных городов. Спасибо руководству и вашей чудесной команде. Для нас честь поддерживать вас и народ Украины в это время», — отметил г-н Мук.

Организация WCK сотрудничает с Одессой с 14 марта 2022 года. По состоянию на 20 мая городом было получено 15 вагонов и 10 грузовиков разнообразной консервированной продукции.

«Мы организовали полностью прозрачный учёт грузов. Поэтому вы можете быть уверены, что мы — надёжные партнёры. Огромная благодарность от города, от солдат и офицеров. От всех тех, кому вы помогаете», — сказал мэр Одессы.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года Одесса получила из Генуи (Италия) медицинское оборудование для протезирования и реабилитации бойцов после ранения.

Фото и видео: «Одесса»

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