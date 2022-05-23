Медведчук дал показания против Порошенко

Народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук, задержанный Службой безопасности Украины по подозрению в государственной измене и содействии терроризму, рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление» для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива и закупки угля в «ЛДНР».

Об этом 23 мая сообщила Служба безопасности Украины.

Отмечается, что Медведчук описал в схеме роль президента Украины Петра Порошенко. В частности, он рассказал, что тот не только обратился к нему с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.

«Чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту – собственностью самого Порошенко, необходимо было выполнить ряд действий… Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества – все они принимали решения, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко», – отметил нардеп от ОП-ЗЖ.

По данным Медведчука, за год работы трубопровод заработал для его владельцев вдвое больше, чем было вложено в его выкуп – до $42 млн. А с мая 2019 года, то есть после прекращения полномочий Порошенко, прокачка дизеля через магистраль прекратилась.

Также Медведчук рассказал детали отладки в 2014-2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины у боевиков «ЛДНР».

«В этом была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента и заканчивая министрами, правоохранителями и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему», – сообщил задержанный.

Медведчук назвал фамилии причастных к схеме украинских чиновников. Среди упомянутых им лиц – экс-министр энергетики Владимир Демчишин, бывший депутат ВР Игорь Кононенко, бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, бизнесмен Сергей Кузяра.

Сообщается, что Служба безопасности продолжает следственные действия с задержанным, чтобы установить все факты, обстоятельства и участников совершённых преступлений.

Как сообщала Одесса News, в апреле СБУ задержала Медведчука после бегства из-под домашнего ареста в начале полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

В 2021 году спецслужба объявила несколько подозрений Медведчуку. Он подозревается в совершении государственной измены, содействии деятельности террористической организации и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

Одно из дел касается организации незаконных схем снабжения угля с временно оккупированных территорий. Топливо покупалось за наличные, и таким образом пророссийские террористы в общей сложности были профинансированы на сумму более 200 млн грн. Другое – незаконное завладение ООО «Прикарпатзападтранс» участком государственного нефтепровода стоимостью свыше 200 млн грн. В феврале 2021 года СНБО вернул трубопровод в государственную собственность.

Медведчуку по делу о незаконных поставках угля в Украину из ОРДЛО объявили подозрение 8 октября 2021 года, Порошенко – 20 декабря.

В тексте подозрения Порошенко говорится, что он и Медведчук якобы объединились, чтобы покупать уголь на оккупированной территории Донбасса под видом антрацита из ЮАР. Инициатором схемы СБУ считает «высокопоставленных чиновников РФ», в документе не называются их имена. План россиян заключался в создании искусственного дефицита угля и организации поставок из ОРДЛО, которые должны были помочь «ЛНР» и «ДНР».

Медведчука в рамках этого дела отправили под домашний арест. 10 января 2022 года ему продлили срок домашнего ареста на 60 суток.

Порошенко 19 января суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства, однако Офис генпрокурора обжаловал решение и настаивает на аресте.

17 февраля генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что расследование так называемого «угольного дела» в отношении Порошенко и Медведчука должно быть завершено в сентябре 2022 года.

Фото, видео, инфографика: СБУ

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