С 21 мая на улицах Одессы заработал велопатруль.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области на своей странице в Facebook.

«Инспекторы уже выехали на первое патрулирование этого года и будут нести службу посменно? пока будет позволять тёплый климат. Велопатрульных вы можете увидеть в дневное время суток. Полицейские на велосипедах реагируют на вызовы почти во всех случаях, что и автопатрули, но они более мобильны. А это часто даёт свои преимущества», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что инспекторы велопатруля прошли специальную подготовку и, как правило, обеспечивают общественный порядок в местах скопления людей, зонах отдыха, в частности, в парках, скверах, на набережных и в центральной части города.

К полицейским жители города обращаются по разным причинам, и инспекторы всегда готовы прийти на помощь. Также велопатрульные будут следить за соблюдением запрета на посещение пляжей.

Как сообщала Одесса News, посещение запрещённых зон на пляжах Одессы может привести к трагическим и непоправимым последствиям.

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