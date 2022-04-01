Правительство компенсирует ущерб морским и речным перевозчикам

Кабмин распорядился предусмотреть компенсацию из резервного фонда государственного бюджета для некоторых категорий владельцев и/или операторов морских и речных перевозок в акватории Дунайского региона.

Об этом сказано в распоряжении Кабинета Министров Украины №255-р «Некоторые вопросы обеспечения безопасности судоходства в акватории украинских портов в Дунайском регионе и перевозок железнодорожным транспортом», передаёт Одесса News.

Согласно распоряжению, возмещение ущерба, причинённого в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и военных действий на территории нашей страны, и в случае отказа страхователями в предоставлении страхового покрытия на такие риски, будет предоставлено фрахтователям, операторам и/либо владельцам морских судов и судов внутреннего плавания, которые ходят под флагом Украины и под флагами иностранных государств, — в случае нахождения таких судов в акватории украинских портов в Дунайском регионе.

Отдельно отмечается, что компенсация будет предоставляться и владельцам и/либо операторам подвижного состава, допущенного к обороту по железным дорогам на колее 1 435 миллиметров, − в случае нахождения такого подвижного состава на территории Украины.

Как сообщала Одесса News, из-за российской военной агрессии только в пяти портах Украины частично осуществляется обработка, имеющегося у причалов флота, и отгрузка грузов по железной дороге и на автотранспорте.

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