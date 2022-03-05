Десятый день войны: Украина героически противостоит военному вторжению России

Начались десятые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

По данным Генерального штаба ВСУ, противник продолжает наступательную операцию против Украины при поддержке авиации и применяет высокоточное оружие. Его основные усилия сосредоточены на окружении городов Киев и Харьков.

Кроме того, враг намерен выйти на административные границы в Луганской и Донецкой областях и в дальнейшем создать сухопутный коридор с оккупированным Крымом.

Отмечается, что на Полесье противник приступил к инженерным работам по разграждению путей в районе Бородянки, вероятно, с целью дальнейшего выдвижения в направлении Киева. Оккупационные подразделения были остановлены в районах Шибен и Катюжанка. В районе Дымера оккупант продолжает создание района обороны.

На Донецком направлении противник активно использует мобилизационный ресурс из ТОТ Донецкой и Луганской областей в составе передовых отрядов ВС РФ, действующих по направлениям на Харьков и Мариуполь. Оккупанты не оставляют попыток выявить слабые места в обороне Мариуполя.

На Таврическом направлении подразделения противника из состава 58 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ пытаются продолжить наступление в направлении Запорожья, а подразделения из состава 20 общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ — предпринимают попытки обойти Харьков и двигаться в юго-западном направлении.

В акватории Чёрного моря, после завершения демонстрационных действий по готовности к проведению высадки морского десанта в районе Одесса–Затока, в связи с ухудшением погодных условий, захватчик отвёл корабельную группировку и корабли десанта в район западнее Крымского полуострова.

Группировка обороны города Киев продолжает отражение наступления противника, нанесение поражения его наступательным группировкам и удержание определённых рубежей.

Подчёркивается, что на белорусской границе с Украиной продолжают находиться БТГр из состава 38 ОДБ ВС РБ. «Однако из-за отказа значительного количества военнослужащих выполнять преступные приказы, продолжается работа по убеждению личного состава выполнять задачи на территории Украины», — говорится в водке Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.03 ориентировочно составил:

личного состава — свыше 10 000 человек,

танков ‒ 269 ед,

боевых бронированных машин ‒ 945 ед,

артиллерийских систем – 105 ед,

РСЗО — 50 ед,

средства ПВО — 19 ед,

самолётов – 39 ед (уточняется),

вертолётов – 40 ед (информация уточняется);

автомобильной техники — 409 ед,

лёгкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ГСМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

Как сообщала Одесса News, российская авиация утром 5 марта нанесла ракетный удар по пгт Великодолинское Одесского района.

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