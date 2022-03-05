В Одесской области российская авиация ударила по Великодолинскому

Российская авиация утром 5 марта нанесла ракетный удар по пгт Великодолинское Одесского района.

Об этом сообщил представитель оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Facebook.

«Утром 5 марта вражеская авиация нанесла удар по населённому пункту Великодолинское. По данным оперативного штаба, удар был нанесен по объектам критической инфраструктуры, пострадавших нет», — отметил Братчук.

По его словам, группа больших десантных кораблей, маневрировавшая на далёком рейде порта Одессы, осуществила перегруппировку и отошла из-за непогоды в восточном направлении. Впрочем, угроза морского десанта остаётся.

Как сообщала Одесса News, российские войска сбросили на посёлок Затока в Одесской области кассетные авиабомбы.

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