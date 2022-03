Россия бомбила Затоку кассетными бомбами

Российские войска сбросили на посёлок Затока в Одесской области кассетные авиабомбы.

Об этом сообщает в Тwitter бывший британский офицер, исследователь группы Bellingcat Ник Уотерс на основе анализа фотографий авиаобстрела Затоки, пишет Укринформ.

«Первый пример кассетных боеприпасов, которые я видел. Согласно сообщениям, РБК-500 в Затоке, Одесса. Они очень ужасны и могут сбрасывать сотни суббоеприпасов», — говорится в сообщении.



По словам Уотерса, местные власти Затоки сообщили об обнаружении также кассетного боеприпаса РБК-250. Он добавил, что эти суббоеприпасы часто не взрываются после падения и потому несут большую угрозу гражданским лицам.

The local authorities in Zatoka also state they recovered an RBK-250, another air-dropped cluster munition.

The failure rate of these submunitions is high: usually a large proportion of bomblets do not detonate, which frequently end up injuring or killing curious children. pic.twitter.com/YZ2EZOqphh

— Nick Waters (@N_Waters89) March 4, 2022