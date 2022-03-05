Россия бомбила Затоку кассетными бомбами

Российские войска сбросили на посёлок Затока в Одесской области кассетные авиабомбы.

Об этом сообщает в Тwitter бывший британский офицер, исследователь группы Bellingcat Ник Уотерс на основе анализа фотографий авиаобстрела Затоки, пишет Укринформ.

«Первый пример кассетных боеприпасов, которые я видел. Согласно сообщениям, РБК-500 в Затоке, Одесса. Они очень ужасны и могут сбрасывать сотни суббоеприпасов», — говорится в сообщении.



По словам Уотерса, местные власти Затоки сообщили об обнаружении также кассетного боеприпаса РБК-250. Он добавил, что эти суббоеприпасы часто не взрываются после падения и потому несут большую угрозу гражданским лицам.

The local authorities in Zatoka also state they recovered an RBK-250, another air-dropped cluster munition. The failure rate of these submunitions is high: usually a large proportion of bomblets do not detonate, which frequently end up injuring or killing curious children. pic.twitter.com/YZ2EZOqphh — Nick Waters (@N_Waters89) March 4, 2022

По сообщению Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, 4 марта группой пиротехнических работ Аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС на территории с. Беленькое и пгт Затока изъяты и уничтожены противотанковые кассетные элементы ПТАБ-1М (253 ед.), 1 авиабомбу ОСАБ-250 и 1 авиабомбу ОСАБ-500 (остатки боеприпасов после авиаудара 3 марта).

Ранее СМИ сообщали, что российские оккупационные войска обстреляли город Покровск Донецкой области кассетными реактивными снарядами.

Украина официально направила иск против Российской Федерации в Международный суд ООН в Гааге.

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