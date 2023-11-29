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  4. Все ночные полёты вражеских дронов над Одесской областью прекратили силы ПВО

Все ночные полёты вражеских дронов над Одесской областью прекратили силы ПВО

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В ночь на 29 ноября противник атаковал Украину ударными БпЛА типа «Shahed» по направлению из Приморско-Ахтарска РФ, а также управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонской области.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Отмечается, что всего в атаке были задействованы 21 ударный БплА «Shahed-136/131» и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59.»

«Основное направление удара беспилотников – Хмельнитчина, ракет – юг страны», — говорится в сообщении.

По информации ВС ВСУ, к отражению воздушного нападения были привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

«В результате боевой работы все вражеские ударные БпЛА уничтожены в пределах Одесской, Днепропетровской, Киевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей. Также уничтожены две управляемые авиационные ракеты в Николаевской области. Третья – не достигла желаемой цели!», — резюмируется в информации.

Инфографика: ВС ВСУ

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