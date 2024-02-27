Европарламент проголосовал за выделение Украине €50 млрд помощи на четыре года

27 февраля Европейский парламент одобрил передачу воюющей Украине €50 млрд помощи в течение четырёх лет.

Заседание транслировалось на сайте законодательного органа.

За проголосовали 536 евродепутатов, 40 – против, 39 воздержались.

Председатель Европарламента Роберта Метсола приветствовала в соцсети Х позитивное голосование по программе финансовой поддержки Киева «Ukraine Facility», пишет издание ГОРДОН.

Лидеры ЕС 1 февраля достигли договорённости о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро. Программа рассчитана на четыре года. Украина сможет получать средства при условии соблюдения ряда предпосылок: продление демократических механизмов, включая многопартийную парламентскую систему и верховенство права, гарантирование уважения прав человека, в частности, меньшинств. Также в выводах сказано, что лидеры ЕС ежегодно будут проводить дебаты по программе, а через два года они могут предложить Еврокомиссии пересмотр всей многолетней финансовой рамки.

Украина рассчитывает получить первые транши от ЕС уже в марте.

Одесса News информировала, что 13 февраля 2024 года Сенат США проголосовал за законопроект по дополнительным оборонным расходам на $95 млрд, куда, в частности, входят около $60 млрд для Украины и около $14 млрд для Израиля. Очередь — за Палатой представителей.

Фото: Ера

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