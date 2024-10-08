Ночью 8 октября в украинском небе сбито 18 беспилотников врага

С 19.00 7 октября до 8.30 сегодняшнего дня враг задал удар по Одесской области двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» из оккупированного Крыма, а также 19 ударными БпЛА из Приморско-Ахтарска РФ.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

«В результате противовоздушного боя все вражеские беспилотники ликвидированы в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Тернопольской областях: 18 сбиты авиацией, зенитными ракетными подразделениями, мобильными огневыми группами и РЭБ Сил обороны Украины, ещё один ударный БпЛА вернулся в Россию», — говорится в сообщении ВС ВСУ.

Одесса News информировала, что рРоссийские агрессоры с полуночи 8 октября и до рассвета в течение четырёх часов терроризировали Одесскую область ударными беспилотниками. Обошлось без человеческих жертв и пострадавших. В Черноморске в результате атаки произошло возгорание квартир на 4-м, 5-м и 6-м этажах жилого дома. Пожар площадью 100 м2 оперативно ликвидировали пожарные. Также в Одесском районе повреждены перекрытия и стены административно-производственного здания с последующим возгоранием, огонь на площади 50 м2 был ликвидирован. Ещё один беспилотник свалился на открытой местности без детонации.

Фото и инфографика: ВС ВСУ/Facebook

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