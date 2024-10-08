Агрессор ночью в течение 4-х часов терроризировал Одесщину беспилотниками

Российские агрессоры с полуночи 8 октября и до рассвета в течение четырёх часов терроризировали Одесскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщает председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«Наши силы противовоздушной обороны уничтожили большинство «шахедов». К счастью, обошлось без человеческих жертв и пострадавших», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Черноморске в результате атаки произошло возгорание квартир на 4-м, 5-м и 6-м этажах жилого дома. Пожар площадью 100 м2 оперативно ликвидировали пожарные.

«Также в Одесском районе повреждены перекрытия и стены административно-производственного здания с последующим возгоранием, огонь на площади 50 м2 был ликвидирован», — проинформировал глава ООГА, добавив, что «ещё один беспилотник свалился на открытой местности без детонации».

Одесса News информировала о вражеской атаке Одессы баллистическими ракетами 7 октября, в результате которой пострадала портовая инфраструктура, гражданское судно “OPTIMA” под флагом Палау, погиб 60-летний украинец, работник частной компании, обрабатывающей грузы. Ещё пятеро иностранных граждан пострадали. Четверо из них в состоянии средней степени тяжести, один – лёгкой.

Фото: ООГА/Telegram

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