Враг вечером 7 октября атаковал Одессу баллистическими ракетами, один погибший

Враг атаковал Одессу баллистическими ракетами вечером 7 октября. Целью агрессора стала портовая инфраструктура.

Об этом сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

Баллистической ракетой враг попал в гражданское судно “OPTIMA” под флагом Палау. Погиб 60-летний украинец, работник частной компании, обрабатывающей грузы.

«Ещё пятеро иностранных граждан пострадали. Четверо из них в состоянии средней степени тяжести, один – лёгкой. Им предоставляется необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские террористы ещё раз пытались сорвать работу Украинского зернового коридора.

Одесса News информировала, что в ночь на 6 октября возле одного из причалов в морском порту Южный от ракетного удара повреждено гражданское судно «PARESA» под флагом Сент-Китс и Невис, загруженное зерном кукурузы для экспорта.

Недавно в результате российской атаки по Измаильскому району Одесской области пострадали два водителя грузовиков, ожидавших пересечения границы. Тогда было повреждено 6 грузовиков, помещения с зерном и админздания пункта пропуска «Орловка» на границе с Румынией, который работает как переправа на Дунае.

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