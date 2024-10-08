Чалый: Обмен территорий на членство в НАТО — это решение разделит страну навсегда

Западные дипломаты и всё большее число чиновников в Украине сходятся во мнении, что значимые гарантии безопасности могут стать основой для завершения полномасштабной российской агрессии, при котором РФ сохранит де-факто, но не де-юре контроль над украинскими территориями, которые она сейчас контролирует.

Об этом 5 октября написала Financial Times.

Однако это не означает, что власти Украины и их западные союзники предлагают признать за Россией украинские территории, которые она захватила с 2014 года, подчеркнуло FT.

«Предполагается молчаливое согласие с тем, что эти земли должны быть возвращены дипломатическими средствами в будущем, – говорится в материале. – Но даже это, по понятным причинам, остаётся чувствительным вопросом для украинцев, особенно, когда преподносится как основа компромисса с Москвой».

Временная передача под контроль земель для получения членства в НАТО может быть «единственной игрой в городе», отметил в комментарии FT западный дипломат. Но для украинцев это остаётся табу, во всяком случае публично, добавил он.

Во время визита в США в конце сентября президент Украины Владимир Зеленский повторил своё предложение об ускоренном вступлении в НАТО.

Западногерманская модель для Украины, когда гарантии безопасности будут распространяться только на территории, которые контролирует Киев, обсуждается во внешнеполитических кругах стран Запада более 18 месяцев, проинформировала FT.

Бывший генсек Альянса Йенс Столтенберг в интервью FT, опубликованном 4 октября, допустил сценарий, при котором Украина может стать членом Альянса, несмотря на то, что некоторые её территории останутся временно оккупированными.

По мнению Столтенберга, в случае членства Украины есть способы решить проблему применения статьи 5 о коллективной безопасности (из-за чего против вступления Украины выступают США и ФРГ), «если есть линия, которая не обязательно является международно признанной границей».

По словам экс-генсека НАТО, «когда есть воля, есть и способы найти решение», но «нужна линия, которая определяет, где применяется статья 5, и Украина должна контролировать всю территорию до этой границы».

В Офисе президента Украины публикацию FT назвали «бредом», сообщил «24 канал».

Украинский дипломат, посол Украины в США в 2015–2019 годах Валерий Чалый дал свою оценку распространяющимся в Украине версиям о якобы сдаче России оккупированных ею территорий в обмен на членство в НАТО. Свои мысли по этому поводу дипломат изложил в Facebook.

«Бацилла «тяжёлых неизбежных решений», якобы базирующихся на исторических аналогах, проникла уже не только в усталые души партнёров, но и распространяется в Украине.

Подразумевается гипотетическая формула «обмена территорий на членство в НАТО». И вроде бы опыт разделённой Германии может быть задействован.

Но это совсем никакой не аналог. Хотя бы по трём очевидным причинам:

1. Германия сначала была разделена, а затем уже решался вопрос гарантий безопасности для ФРГ и Западного Берлина. В случае Украины всё наоборот: «компромиссное решение» как раз и разделит страну. Может быть, навсегда.

2. Границы в Германии были чётко установлены союзниками, а потом уже шли все остальные решения. В Украине чёткая граница – это международно признанная государственная граница Украины. И даже она сейчас не вся контролируется Украиной. Все разграничения на линии столкновения – это абсолютно гипотетическая история в условиях неизменных захватнических целей агрессора.

3. В конце концов, народ Германии был под оккупацией, все военные структуры ликвидированы или расформированы, а Украина находится в очень сложном положении, но точно не полностью оккупирована и демилитаризована, как бы кому-то этого ни хотелось.

Абсолютно понятно, что разные идеи выхода из полномасштабной войны будут только умножаться. Их будут обсуждать журналисты, комментаторы, учёные.

Но распространение этих обсуждений именно в официальной плоскости и официальными факторами очень опасно: результата не будет, а общая позиция по поводу целей деоккупации, победы Украины и восстановления норм международного права уже подвергается коррозии.

Поэтому нужно быть внимательными. Потому что войны не заканчиваются от одних добрых намерений (или тех, которые таковыми кажутся)», — резюмировал Валерий Чалый.

Одесса News информировала, что новый Генсек НАТО Марк Рютте в октябре 2024 года заявил: «Украина как никогда раньше близка НАТО. И мы будем продолжать идти по этому пути, пока вы не станете членом нашего Альянса. Я с нетерпением жду этого дня».

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