ДнепроГЭС стоит: угрозы прорыва дамбы нет

В ночь на 22 марта враг совершил ракетные удары по Украине, в том числе по Запорожской области. Одна из ракет попала в ехавший по дамбе ДнепроГЭС в Запорожье троллейбус.

Фото последствий удара опубликовал в Telegram советник мэра временно оккупированного Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко.

По информации Андрющенко, в троллейбусе находились люди.

«Обычные гражданские люди, ехавшие на работу. Когда сейчас русня гордится собой и пытается противопоставить свой терроризм ударам по Белгороду – вот он настоящий терроризм», – написал советник мэра Мариуполя.

Глава Запорожской облвоенадминистрации Иван Фёдоров сообщил, что 22 марта российские войска нанесли 12 ракетных ударов по Запорожью. Предварительно семь домов разрушены, 35 повреждены. Есть раненые, количество пострадавших уточняется. После прилётов закрыто движение автомобильного транспорта по плотине ДнепроГЭС, автомобили направляются в объезд.

По информации Центра противодействия дезинформации, Россия готовит ряд ИПСО (информационно-психологическая специальная операция, — ред.) после массированных обстрелов по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы посеять панику среди населения.

«ДнепроГЭС – стоит. Больше информации официально будет позже. Но Центр уже фиксирует разные фейки по поводу «уничтожения плотины», которые запускает враг, а также утверждение, что «Украина полностью останется без света». Вся эта информация не соответствует действительности», — говорится в информации.

Укргидроэнерго выступило с заявлением, в котором подтвердили попадание российских ракет по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС в Запорожье.

«Изуверы не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотине. Пожар на станции продолжается. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики, преодолевая последствия многочисленных авиаударов. Угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая», — говорится в заявлении. ㅤ

Одесса News информировала, что ночью 22 марта российские оккупанты массированно атаковали Украину с использованием крылатых, баллистических ракет и дронов-камикадзе Shahed. Были выпущены ракеты Х-47 «Кинжал» с самолётов МиГ-31К, ракеты Х-101 с самолётов Ту-95, ракеты Х-22 с самолётов Ту-22. Взрывы раздавались в Харькове, Днепре, Кривом Роге, Запорожье, Сумской, Львовской, Винницкой, Одесской и Хмельницкой областях.

В Одесской области во время воздушной атаки оккупантов силами и средствами подразделений Военно-Морских Сил ВС Украины были сбиты 4 вражеских дрона-камикадзе «SHAHED-136».

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