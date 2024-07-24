В бою за Украину погиб житель Одесской области солдат Валерий Бандрабура

На войне 12 марта в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб пехотинец из села Комаровка Одесской области Валерий Бандрабура.
Об этом сообщили в Любашёвской громаде.
Солдату Валерию Бандрабуре было 42 года. Он служил во втором пехотном отделении пехотного взвода пехотной роты одной из воинских частей ВСУ.
Прощание с защитником прошло в его родном селе Комаровка.
Одесса News сообщала, что 30 июня 2024 года Любашёвская община простилась с 38-летним военным Дмитрием Хлебодаровым, погибшем 21 июня в Донецкой области.
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Фото: Любашёвская громада/Facebook
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