Ночью 24 июля враг атаковал ударными беспилотниками Измаильский район

Ночью 24 июля враг атаковал ударными беспилотниками типа «shahed» Измаильский район Одесской области. Под прицелом россиян была припортовая инфраструктура Измаила и многоквартирный жилой дом в городе.

Возникло частичное разрушение окон, лестничной клетки и фасадной части 5-ти этажного жилого дома без последующего возгорания. Погибших нет, к сожалению, есть пострадавшие. Три человека получили ранения. Двое из них госпитализировали в средней степени тяжести, ещё одна пострадавшая получила медицинскую помощь на месте, — сообщает Одесская облгосадминистрация.

Отмечается, что в результате обстрела произошло разрушение нескольких зданий припортовой инфраструктуры. Повреждены 3 грузовых автомобиля. На месте также вспыхнул пожар, оперативно ликвидированный сотрудниками ГСЧС. На месте производится ликвидация последствий обстрела.

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

Одесса News сообщала, что днём 22 июля враг нанёс ракетный удар по гражданским объектам Одесской области, обошлось без жертв, частично разрушен фасад админздания частного предприятия и складские помещения, повреждены гражданские автомобили.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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