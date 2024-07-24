Нардеп Гончаренко: Под шумок запрета УПЦ МП откладывается решение о замене Шмыгаля

В работе украинского парламента объявлен перерыв до августа.

Об этом 23 июля сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собеседника во фракции «Слуга народа».

По словам источника УП, по состоянию на вечер 23 июля депутаты договорились, что следующее пленарное заседание состоится в течение недели с 19-го до 25 августа. Кадровые изменения в правительстве и все другие вопросы перенесли на это же время.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко прокомментировал парламентские «каникулы».

«Итак, немного раскладов по тому, почему Рада сейчас разошлась. Суть дела не в Раде, а в Кабмине. Шмыгаля и правительство хотят менять. Это не секрет. Сменить хотят уже. Против смены правительства выступает – не очень активно, но выступает – руководство фракции «Слуга народа», — пишет одесский нардеп.

По его мнению, «шахматная партия выглядит так. Под шум о запрете московской церкви решили отложить заседания. Вернее, отменить их в июле и перенести уже на август. Решение обусловлено вроде бы блокированием трибуны, вроде бы срывом работы из-за «законопроекта о московской церкви». Но на самом деле оно принято для того, чтобы отсрочить увольнение Шмыгаля и других министров. Не уверен, что это может помочь спасти премьера Шмыгаля, но отсрочить неизбежное шанс есть».

По информации СМИ, на должность главы правительства рассматриваются первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко и глава правления НАК «Нафтогаз» Алексей Чернышов.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy