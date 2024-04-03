Декларирование: Шмыгаль за год заработал в восемь раз меньше, чем его жена

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль задекларировал за 2023 год 974 845 грн дохода, а его жена Екатерина – более 7,8 млн грн.

Декларация главы Кабмина опубликована на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Согласно её данным, единственным источником дохода Шмыгаля была заработная плата.

В то же время его жена получила доход от занятия предпринимательской деятельностью (7 809 394 грн) и пенсии по инвалидности (32 600 грн).

Дочь Шмыгаля Анна получила за год 25 тыс. грн заработной платы.

Глава Кабмина также задекларировал наличные средства ($140 тыс.) и средства на счетах в банках (74 756 грн).

Екатерина Шмыгаль имеет $212 тыс. и 42 тыс. грн наличными, а также почти 155 тыс. грн на счетах.

В декларации указывается, что Шмыгаль владеет земельным участком во Львовской области площадью 2 200 м², а его жена – домом во Львове площадью 215,9 м², земельным участком во Львове (151 м²), гаражом во Львове (17,7 м²), а также нежилым зданием во Львове (323,2 м²).

Кроме того, Екатерина Шмыгаль является владелицей 25% земельного участка площадью 458 м² во Львове и таким же по площади земельным участком, как и премьер, в том же самом селе Львовской области.

Жена Шмыгаля также владеет автомобилем Land Rover Discovery Sport 2016 года выпуска.

По данным декларации, премьер-министр Украины автомобиля в собственности не имеет.

Одесса News информировала, что семья Владимира Зеленского за 2023 год заработала в 2023 году почти 12,5 млн.грн.

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