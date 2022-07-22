Премьер-министр ознакомился с работой Измаильского и Ренийского портов

21 июля во время рабочей поездки в Одесскую область Премьер-министр Денис Шмыгаль ознакомился с работой Измаильского и Ренийского морских торговых портов.

Как сообщается на официальном сайте Кабмина, Главу Правительства сопровождали Министр инфраструктуры Александр Кубраков и глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Премьер-министр отметил, что оба порта – Измаил и Рени – это крупные транспортные узлы, в которых тесно переплетается работа морского, речного, железнодорожного и автомобильного транспорта.

«Сегодня это экспортные «ворота» Украины в европейские страны через реку Дунай. Ещё до полномасштабной войны мы разработали Стратегию развития внутреннего водного транспорта Украины до 2031 года. В условиях преступной русской морской блокады вопрос развития речных портов стал ещё более актуальным. Ведь это поможет расширить экспортные возможности для украинской продукции, в частности, зерна», — отметил Денис Шмыгаль.

Как сообщили Главе Правительства в Одесской ОВА, грузооборот через украинские порты на реке Дунай за 6 месяцев 2022 года вырос в 2,4-5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Одесса News информировала о предыдущей поездке Дениса Шмыгаля в Одесскую область в мае 2022 года.

Фото: Кабмин

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