Украина начала продавать электроэнергию Польше

С 12 апреля электроэнергия из Украины поступает в Польшу.

Об этом проинформировала в Telegram государственная компания «Укрэнерго».

«По состоянию на 12 апреля производство электроэнергии полностью обеспечивает потребность потребителей. В энергосистеме имеется достаточный резерв мощности. Благодаря этому есть возможность экспортировать электроэнергию в Молдову (30–95 МВт в разные часы) и сегодня – в Польшу (до 75 МВт в разные часы)», – говорится в сообщении.

Компания отметила, что ключевым приоритетом для неё является восстановление надёжности питания.

«Для этого наши ремонтные бригады проводят восстановительные работы на всех объектах высоковольтной сети, подвергшихся российским атакам. С момента атаки 9 марта было возвращено в работу пять магистральных линий и частично восстановлено оборудование девяти подстанций разного класса напряжения. Восстановительные работы продолжаются», – объяснили в «Укрэнерго».

Ее представители призвали украинцев «по возможности переносить использование мощной техники на ночные и дневные часы», чтобы снизить нагрузку на энергосистему, которая «получила тяжёлые повреждения врага и всё ещё продолжает восстанавливаться».

Кстати. 12 февраля 2023 года «Укрэнерго» впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.

28 февраля министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что ситуация в энергосистеме страны стабилизировалась и есть резервные мощности. 7 апреля он сообщил, что Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Евросоюз.

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