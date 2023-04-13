Борис Волошенков назначен и.о. главы Одесской облвоенадминистрации

Первого заместителя председателя Одесской облвоенадминистрации Бориса Волошенкова назначили исполняющим обязанности главы Одесской государственной администрации.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской ОГА.

Борис Волошенков родился в Бельцах 10 июля 1956 года. С 1973 по 1979 год учился в Одесском медицинском институте, после чего с 1979 по 1981 год работал старшим лаборантом кафедры госпитальной хирургии № 1 Одесского медицинского института.

С 1981 года Волошенков работал в органах государственной безопасности, в 2006-2008 годах являлся руководителем Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ в звании генерал-майора, а в декабре 2014 стал советником председателя Службы внешней разведки Украины.

С января 2016 года по декабрь 2020 года Волошенков работал советником адвокатского объединения «Адвокатская фирма «Актио».

С декабря 2020 по февраль 2021 он был советником патронатной службы аппарата Одесской областной государственной администрации. С февраля 2021 Волошенков работал первым заместителем председателя Одесской областной государственной администрации.

Как сообщала Одесса News, Одесскую ОВА до 15 марта 2023 года возглавлял полковник Максим Марченко. После ухода с должности он планировал вернуться в ряды Вооружённых сил Украины. Марченко возглавлял Одесскую ОГА с 1 марта 2022 года. В 2015-2017 годах был командиром 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар».

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