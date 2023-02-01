В Одессу прибыл груз из Германии: генераторы, полевые кухни, палатки

В рамках двустороннего сотрудничества Одесской области со Свободным ганзейским городом Бремен, немецкой стороной направлен гуманитарный груз в Одесскую область.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной военной администрации.

«В Одесскую область приехали четыре фуры с гуманитарной помощью с товарами на сумму в несколько сотен тысяч евро: генераторы, полевые кухни, обогреватели, палатки, мебель. Вся эта помощь будет распределена среди районов Одесской области, в частности, для обеспечения потребностей населения при отключениях электроэнергии и работы «Пунктов Несокрушимости». Мне приятно отметить, что Бременский Фонд «Солидарность с Украиной», представители которого и собирали этот гуманитарный груз, планирует включиться в восстановление Украины. В Сенате объявили, что будут стремиться к постоянному партнёрству с Одесщиной», — отмечает начальник Одесской облвоенадминистрации Максим Марченко.

Подчёркивается, что сотрудничество с Бременом началось после начала широкомасштабного вторжения России на территорию Украины и стало возможным благодаря работе Генерального консульства Украины в Гамбурге.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года в Одессу поступили мощные генераторы правительства Германии для обеспечения бесперебойной работы критической инфраструктуры.

Фото: ООВА

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