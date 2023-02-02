Одесса продолжает всестороннее сотрудничество со Швейцарией

В Одессу приехал Андреас Хубер – директор программы сотрудничества Посольства Швейцарской Конфедерации в Украине.

С ним встретился Одесский городской голова Геннадий Труханов, — сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Во время встречи с Геннадием Трухановым господин Хубер поздравил Одессу с принятием в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и познакомил мэра с господином Хансом Ульрихом Зальцманном – швейцарским архитектором, который имеет очень большой опыт сотрудничества с ЮНЕСКО и готов помогать Одессе в этой области.

«Мы благодарны Швейцарии за огромную гуманитарную помощь нашему городу, за то, что принимаете наши многодетные семьи у себя. И безусловная благодарность за поддержку нас в вопросах, связанных с ЮНЕСКО. Мы рады дальнейшему сотрудничеству», — сказал Геннадий Труханов.

Также во время встречи мэр представил проект «Зоны приоритетного развития».

«Это свободная экономическая зона, которая из-за войны ещё не реализована, но после нашей Победы работа обязательно будет продолжена», — добавил мэр Одессы.

Со швейцарской делегацией встретился начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко, — сообщает пресс-служба ООВА.

В ходе встречи стороны коснулись вопроса разработки и реализации совместных проектов по восстановлению критической инфраструктуры, поддержки внутренне перемещённых лиц в Одесской области и договорились о дальнейшем активном сотрудничестве и объединении усилий для совместного преодоления последствий военной агрессии в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, Швейцария принимает у себя многодетные семьи из Одессы, предоставляя им бесплатное жильё и необходимую социальную поддержку на всё время нахождения в стране. Взрослым предоставлено право на работу в Швейцарии, а детям — на учёбу. Организованы бесплатные курсы по изучению иностранных языков.

Фото: «Одесса», ООВА

Видео: «Одесса»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod