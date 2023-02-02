Дела фронтовые: враг активно ведёт разведку, готовясь к наступлению

344-е сутки продолжается российское широкомасштабное вторжение в Украину.

По информации на 6 утра 2 февраля Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки противник нанёс 6 ракетных ударов, 4 из которых по гражданской инфраструктуре Славянска, Краматорска и Дружковки Донецкой области, а также 4 авиационных удара, совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня. От вражеских ударов погибли мирные люди.

Отмечается, что враг активно ведёт разведку, в отдельных направлениях готовится к наступлению. В частности, несмотря на большие потери, продолжает попытки наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, обстреливает населённые пункты из танков и артиллерии.

Захватчики обстреляли также некоторые населённые пункты Черниговской, Сумской, Харьковской областей.

Под огневой вражеский огонь попал ряд селений Луганской и Харьковской областей на Купянском направлении.

На Запорожском направлении обстреляно более 20 населённых пунктов, на Херсонском — артиллерийскому обстрелу подверглись Берислав, Антоновка и Херсон, а также Дмитровка в Николаевской области.

«Фиксируется определённое увеличение наступательных действий захватчиков на фронте – на востоке нашей страны. Ситуация ужесточается», — сказал в своём видеообращении по итогам 343-го дня войны Президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что украинцы стойко прошли всё это время – с февраля до февраля. Враг пытается получить сейчас хотя бы что-то, чтобы на годовщину вторжения показать якобы наличие каких-либо шансов у России.

За прошедшие сутки наши воины отразили атаки оккупантов в районах населённых пунктов Новосёловское, Площанка, Невское, Краснопоповка, Диброва, Кузьмино и Белогоровка Луганской области, Спорное, Белогоровка, Васюковка, Благодатное, Красная Гора, Бахмут и Клищиевка Донецкой области.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы противника и склад горюче-смазочных материалов.

Как сообщала Одесса News, 30 января 2023 года Президент Украины Зеленский в Николаевской области провёл совещание по ситуации в регионе, участники которого обсудили оперативную ситуацию на юге Украины, последствия ракетных и дроновых атак России, рассмотрели состояние энергетической инфраструктуры региона.

На главном фото боец ВСУ.

Фото: Генштаб, ОК «Юг» ВСУ/Facebook

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