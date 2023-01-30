Зеленский и премьер-министр Дании побывали в Николаеве, где были, что делали

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен 30 января побывали в Николаеве.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

Зеленский и Фредериксен осмотрели разрушенную россиянами инфраструктуру в Николаеве и посетили Николаевский морпорт.

В частности, Президент и глава датского правительства осмотрели здание Николаевской областной военной администрации, которое было частично разрушено в результате российских ракетных обстрелов 29 марта 2022 года. Тогда жертвами российской атаки стали 37 человек. Зеленский рассказал Фредериксен о разрушениях, понесённых городом из-за вражеских обстрелов, и проинформировал о потребностях в восстановлении инфраструктуры Николаева.

В Николаевском морском торговом порту осмотрели резервуары для хранения масла, разрушенные в результате вражеских ракетных и дроновых атак.

Зеленский и Фредериксен также побывали в индивидуальном тепловом пункте, оборудованном установкой для очистки и подачи воды. По данным Офиса Президента, этот проект реализован при содействии Дании, которая одной из первых предоставила городу помощь в обеспечении жителей питьевой водой после того, как российский агрессор разрушил традиционную систему водоснабжения реки Днепр.

Президент Украины и премьер Дании посетили раненых украинских защитников в одном из госпиталей Николаева. Как подчеркнул Президент, «важно, чтобы наши воины смогли пройти не только физическую, но и психологическую реабилитацию». Зеленский выразил благодарность медицинским работникам, оберегающим здоровье украинских защитников.

Также Зеленский в Николаевской области провёл совещание по ситуации в регионе, на котором обсудили оперативную ситуацию на юге Украины, последствия ракетных и дроновых атак России, рассмотрели состояние энергетической инфраструктуры региона, средства её защиты и темпы восстановления, говорили о восстановлении учебных заведений Николаевщины, долгосрочном восстановлении экономики региона и создании новых рабочих мест.

Как сообщала Одесса News, 29 января Президент Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Фото: ОПУ

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