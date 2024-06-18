Зеленский провёл заседание Ставки сразу после возвращения в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом он сообщил в Telegram.

«Сразу после возвращения в Украину провёл Ставку Верховного Главнокомандующего. Заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова, Главкома Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича: оперативная ситуация по всем направлениям и на границах, динамика выполнения отечественных контрактов и поступление помощи из объявленных партнёрами оборонных пакетов», – написал Зеленский.

Кроме того, Глава государства заслушал отчёты руководителей всех составляющих сил обороны Украины: ВСУ, Нацгвардии, СБУ, ГУР и Госпогранслужбы, а также сводку Службы внешней разведки.

«Подробный доклад представил командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский. Отчитался по всем типам дронов – воздушным, наземным и морским – и по всем типам задач: от тактических FPV и эвакуационных платформ до так называемых дронов Deep Strike», – отметил Зеленский.

Дроновое направление, по оценке Президента Украины, активно развивается – растёт количество не только производимых, но и успешно применяемых беспилотников.

«Украина возглавляет технологический прогресс в данной области. На прошлой неделе на переговорах с другими лидерами мы ощутили большой интерес к нашему опыту. После победы он станет высокотехнологичной частью украинского экспорта», – заключил Зеленский.

Одесса News информировала, что предыдущее заседание Ставки Владимир Зеленский провёл 4 июня. Рассматривалась актуальная военная ситуация на фронте, в частности, обсуждались вопросы стабилизации положения на харьковском направлении.

Фото из архива Президента Украины

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