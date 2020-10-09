Зеленский 13 октября вновь посетит Одессу, с какой целью

Президент Украины Владимир Зеленский 13 октября посетит Одессу.

Как сообщает пресс-служба Офиса Главы государства, Владимир Зеленский прилетит вместе с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой.

«13 октября Владимир Зеленский и Анджей Дуда посетят Одессу и примут участие в работе украинского-польского экономического форума», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что 12 октября Зеленский в Киеве проведёт переговоры с Дудой, который будет находиться в Украине с официальным визитом. Ожидается, что по итогам переговоров глав государств будет подписан ряд двусторонних документов.

Как сообщала Одесса News, последний раз Владимир Зеленский посещал Одессу с рабочим визитом 13 сентября 2020 года.