Разумков посетил торговый порт «Южный»

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков начал свой рабочий визит в Одесскую область с посещения торгового порта «Южный» в Одесской области.

Украинская портовая отрасль имеет большой потенциал, который необходимо максимально реализовать, заявил Дмитрий Разумков, сообщается на сайте ВРУ.

«Порты в Одессе, Николаеве, Южном имеют потенциал. Впрочем, на мой взгляд, он не используется по максимуму», — отметил Дмитрий Разумков.

Председатель Верховной Рады также отметил, что создание условий для привлечения инвестиций в портовую отрасль является одним из приоритетов в работе парламента. «Даже в условиях пандемии коронавируса морские сообщения продолжали работать. Сегодня мы много можем говорить о перевозках, но перевозки морем являются одними из главных», — сказал он.

Дмитрий Разумков также отметил деятельность порта «Южный», которому недавно исполнилось 43 года.

«Несмотря на то, что «Южный»- самый молодой порт, он является одним из самых мощных в государстве», — добавил он.

Председатель Верховной Рады ознакомился с производственными мощностями порта, а также вручил награды работникам предприятия.

«Вы много делаете как для города и Одесской области, так и всего государства», — подчеркнул Дмитрий Разумков.

Как сообщала Одесса News, в программе пребывания Разумкова в Одесской области посещение Балтской городской территориальной громады, ознакомление в Одессе с работой общества с дополнительной ответственностью «ИнтерХим», деятельностью военно-медицинского клинического центра Южного региона, а также участие в Украинском муниципальном форуме, который 27 июля открылся в Одессе.

Фото: ВРУ

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