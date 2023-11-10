Черноморский коридор продолжает работать, несмотря на вражеские ракеты

Несмотря на попадание вражеской ракеты в гражданское судно под флагом Либерии с гражданами Республики Филлипины в одном из одесских портов, что случилось 8 ноября, украинский черноморский коридор продолжает работать.

Как сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook, движение судов продолжается как на выход, так и на вход в порты Большой Одессы.

Отмечается, что 9 ноября 6 судов с 231 тыс. тонн агропродукции на борту вышли из портов Большой Одессы и двигаются в направлении Босфора, а 5 судов ожидают захода в порты под загрузку.

«Движение Украинским коридором не прекращалось, несмотря на систематические атаки России на портовую инфраструктуру. С 8 августа 2023 года 91 судно экспортировало 3,3 млн тонн агро- и металлопродукции, 116 судов зашли под погрузку в порты Одесса, Черноморск и Южный», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что Силы обороны делают всё возможное, чтобы противостоять атакам страны-агрессора на портовую инфраструктуру.

Фото: Минразвития/Facebook

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