Из портов Большой Одессы 25 октября вышли 4 судна со 107,2 тыс. тонн агропродукции

15 октября из портов Большой Одессы отправлено на экспорт более 107 тыс. тонн продовольствия.

Об этом в Facebook сообщает Министерство инфраструктуры.

Отмечается, что в рамках реализации «Зерновой инициативы» из портов Большой Одессы вышли 4 судна в страны Европы.

В частности, из Одесского порта вышел балкер REGIUS, а из порта «Южный» – CAPTAIN J. NEOFOTISTOS, SANIN 1, ZUMRUT ANA.

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 8,9 млн. тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышло 390 судов с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.

Как сообщала Одесса News, Россия искусственно задерживает инспекцию судов в Босфоре (это привело к очереди уже более 170 судов), украинские порты вынуждены работать лишь на 25-30% своих мощностей.

Фото: Мининфраструктуры/Facebook

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