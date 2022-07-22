В Одесской области попрощались с 10 воинами, погибшими на фронте

С печалью и слезами проводили этими днями в последний путь наших защитников — сыновей одесской земли, чьи земные жизни оборвала война.

По сообщению Одесской епархии УПЦ земле предали тела ещё 10 воинов-жителей Одесской области:

В Свято-Архангело-Михайловском храме Новосёловки (Саратский район) совершён чин отпевания убитого воина Валерия

В последний путь провели воина Романа Пидченко, жителя села Подгорное Белгород-Днестровского района

В Свято-Пантелеймоновском храме с. Лески Килийского района отпели погибшего воина Александра Зелькова

В Одессе похоронили воина Сергея Врублевского

В Свято-Николаевском храме Беляевки состоялось отпевание погибшего воина, жителя села Майоры, Виктора Григорьева, погибшего в результате тяжёлого ранения под Николаевом

В Свято-Михайловском храме села Михайловка провели в последний путь погибшего воина Сергея Атанасова, жителя села Дона

В Спасо-Преображенском храме Великодолинского отпели погибшего воина Виталия Тимченко

Овидиопольская община попрощалась со своим защитником Андреем Грибковым. В селе Николаевка местные жители образовали «живой коридор памяти», чтобы отдать воину последнее уважение и поддержать его близких

Измаил попрощался с защитником Украины, старшим лейтенантом Евгением Ромовским, героически погибшим в Луганской области

В Измаиле в последний путь провожали погибшего бойца Владислава Гузенко.

Как сообщала 21 июля Одесса News, на войне погиб Богдан Каплун, житель села Жёлтый Яр Татарбунарского района Одесской области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.

ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…

ВСЕХ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Одесская епархия УПЦ/Facebook

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